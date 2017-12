George Michael vystúpi v šou Oprah Winfreyovej

BRATISLAVA 19. mája (SITA) - Spevák George Michael dúfa, že mu v Amerike opäť vzrastie popularita, keď sa objaví v stredu večer v známej šou Oprah Winfreyovej. Počas vystúpenia by chcel Michael predstaviť ...

19. máj 2004 o 19:45 SITA

