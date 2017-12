Politika a politici vo svete filmu

20. máj 2004 o 9:30 ŠTEFAN UHRÍK, Cannes

Michael Moore prichádza na premiéru svojho filmu Fahrenheit 9/11.





FOTO - REUTERS





Filmom možno aj bojovať - svedčí o tom najnovší dokument Michaela Moora Fahrenheit 9/11, ktorý mal v pondelok večer svetovú premiéru na festivale v Cannes. Moore, ktorý za svoj predchádzajúci film Bowling for Columbine získal Oscara, dnes ašpiruje na Zlatú palmu.

Názov nového filmu pripomína Truffautove sci-fi z totalitnej budúcnosti, kde sú zakázané knihy, a zároveň udalosti z 11. septembra 2001, keď na Ameriku zaútočili teroristi.

Moore sleduje všetko, čo po tejto tragédii nasledovalo. Vôbec sa pritom netají, že za najväčšiu hrozbu nielen pre Ameriku, ale pre celý svet, nepovažuje islamský fundamentalistický extrémizmus, ale prezidenta Busha. Vo filme sa tvrdí, že Bush i jeho rodina mali vždy veľmi dobré vzťahy so Saudskou Arábiou, predovšetkým však s rodinou najväčšieho arciteroristu Usámu bin Ládina. Krátko po útoku na Washington a New York boli pozastavené všetky lety nad územím Spojených štátov, až na niekoľko výnimiek udelených členom rozvetvenej rodiny bin Ládina, ktorí v tom čase boli v USA. Potom ich rýchlo odpratali do bezpečia, aby sa im nič nestalo alebo aby nemohli niečo povedať.

Všetko, čo nasledovalo, je podľa Moora len snahou o zahmlievanie a vojna s Irakom sa javí z tohto pohľadu zbytočná.

Moore otvorene hlása, že chce svojím filmom zabrániť Bushovmu znovuzvoleniu. To, že ho v Bielom dome berú vážne, dokazujú škandály pred jeho prvým uvedením. Napriek protestom producentskej spoločnosti Miramax chcel totiž distribútor, spoločnosť Walta Disneyho, uvedenie filmu naplánovať až po termíne prezidentských volieb v USA. Nakoľko Miramax je finančne ovládaný Disneyho spoločnosťou, istý čas hrozil tento variant, k dohode oboch firiem došlo až potom, čo Miramax vyhlásil, že si nájde iného distribútora.

Krátko pred začiatkom festivalu Moore vytiahol ďalšiu silnú kartu: pôvodne vraj chcela jeho film produkovať spoločnosť Icon herca Mela Gibsona, ten však po výhražných telefonátoch z Bieleho domu svoju ponuku stiahol.

Nečudo, že film, ovenčený takouto publicitou, bol v Cannes triumfálne prijatý. Po prvom oficiálnom premietaní nasledovali búrlivé 20-minútové ovácie. Skúsený producent Harvey Weinstein z Miramaxu vyhlásil, že vo svojej dlhoročnej kariére v brandži ešte niečo také nezažil.

Politike patril v Cannes aj celý utorok vyhlásený za Európsky deň. Na Croissette, schodisku s červeným kobercom, sa zišli ministri kultúry všetkých európskych krajín. Waldemar Dabrowski z Poľska, Pavel Dostál z Českej republiky a Rudolf Chmel zo Slovenska navštívili aj spoločný festivalový pavilón, v ktorom sa prezentujú všetky tri národné kinematografie.