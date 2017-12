V Londýne sa začal Regus London Film Festival

9. nov 2001 o 0:04 TASR

Londýn 8. novembra (TASR) - Britský filmový inštitút otvoril v Londýne dvojtýždňový filmový festival, počas ktorého predstavia svoje najnovšie filmy režiséri ako Robert Altman, John Woo či Barry Levinson.

Regus London Film Festival, ktorý v londýnskych kinách potrvá do 22. novembra, ponúkne fanúšikom kinematografie filmové lahôdky z celého sveta, od Argentíny cez Južnú Kóreu až po Gabun.

V rámci festivalu predstaví Robert Altman svetovú premiéru svojho filmu Gosford Park - príbeh o víkendovej poľovačke na britskom vidieckom majetku odohrávajúci sa v 30. rokoch 20. storočia.

V snímke K-PAX režiséra Iaina Softleyho, ktorá pred dvoma týždňami debutovala ako film číslo jeden v Amerike, sa v hlavnej úlohe predstaví Kevin Spacey ako záhadný pacient newyorskej psychiatrickej kliniky.

Windtalkers režiséra Johna Wooa bude mať na festivale európsku premiéru a sústreďuje sa na šifrované odovzdávanie tajomstiev indiánskeho kmeňa Navajov preložené do ich rodného jazyka počas druhej svetovej vojny.

Levinsonovi Banditi predstavujú príbeh skupiny bankových lupičov v hlavnej úlohe s Bruceom Willisom a Billym Bobom.

Zo zahraničných režisérov sa na londýnskom festivale predstaví Mexičan Alfonso Cuaron so snímkou And Your Mother Too, argentínsky režisér Adrian Caetano so snímkou Bolívia, a kolekcia senegalských krátkych filmov pod názvom African Shorts od režiséra Dyana Gayeho.