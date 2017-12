Robbie Williams a Jennifer Lopezová získali hlavné ceny MTV

9. nov 2001 o 7:49 TASR

Americká speváčka Anastacia prijíma 8. novembra 2001 ocenenie na udeľovaní výročných cien hudobnej televíznej stanice MTV v nemeckom Fankfurte. TASR

Frankfurt 9. novembra (TASR) - Triumfom pre Brita Robbieho Williamsa, Američanku Jennifer Lopezovú a americkú rockovú skupinu Limp Bizkit sa v nemeckom Frankfurte skončilo štvrtkové udeľovanie výročných cien hudobnej televíznej stanice MTV.

Williams a Lopezová získali ocenenie ako najlepší spevák/speváčka, Limp Bizkit dostali tri ocenenia, britská skupina Gorillaz a spevák Craig David po dvoch.

V priamom televíznom prenose, ktorý vo viac ako stovke krajín zhliadla podľa odhadov miliarda fanúšikov, vstúpili viaceré hviezdy pop music a minulí laureáti, medzi nimi Kylie Minogue, U2, R.E.M., Depeche Mode, Atomic Kitten a Dido, ktorá dostala cenu za najväčší objav.

Na priebehu udeľovania cien sa prejavila aj súčasná geopolitická situácia. Lopezová, ktorá sa mala pôvodne na podujatí zúčastniť, sa po teroristických útokoch na USA z 11. septembra rozhodla - rovnako ako iní jej krajania, napríklad Janet Jacksonová - zostať doma.

"Som tak vzrušená. Veľmi vám ďakujem za podporu. Kiež by som tam mohla byť," povedala Lopezová príhovore nakrútenom v jej obývačke.

Damon Albarn, frontman Gorillaz, pri preberaní ceny vyzval na zastavenie amerického bombardovania Afganistanu. "Pozrite sa na tento symbol," povedal a ukázal na svoje čierne tričko s nápisom CND - skratkou Kampane pre nukleárne odzbrojenie. "Bombardovanie jednej z najchudobnejších krajín sveta nie je správne," dodal.

Popri Lopezovej v nemeckej finančnej metropole nebol ani Williams, ktorého "služobné povinnosti" zaviali do Austrálie, kde je na turné. Spevák známy svojimi kontroverznými výrokmi, ktorý minulý rok získal cenu za najlepšiu pieseň, sa nezaprel ani tentoraz. "Ďalšiu cenu MTV prijímam s pokorou. Minulý rok som bol pri prijímaní ceny veľmi arogantný," povedal s odkazom na výrok, keď sa televíznej stanici poďakoval za to, že mu dopomohla k trom autám, piatim domom a priateľke-supermodelke. "Tento rok je všetko inak. So supemodelky sa vykľula anorektická lesba. Čo sa týka domov, nemal som na splátky. Teraz žijem v karavane. A autá, ... všetky som rozbil," povedal skrúšene.