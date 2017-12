Zoznam držiteľov cien hudobnej televíznej stanice MTV

Frankfurt nad Mohanom 9. novembra (TASR) - Prinášame zoznam držiteľov cien hudobnej televíznej stanice MTV za rok 2001, ktoré sa udeľovali vo štvrtok vo Frankfurte nad Mohanom

9. nov 2001 o 11:32 TASR

:

Medzinárodné ceny:

- najlepší mužský interpret: Robbie Williams

- najlepšia ženská interpretka: Jennifer Lopezová

- najlepšia skupina: Limp Bizkit

- najlepší výkon v populárnej hudbe: Anastacia

- najlepšia rocková skupina: Blink 182

- najlepší výkon v hiphopovej hudbe: Eminem

- najlepší výkon v rhythm&bluesovej hudbe: Craig David

- najlepší nováčik: Dido

- najlepší výkon v tanečnej hudbe: Gorillaz

- najlepší album: Limp Bizkit - Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water

- najlepšia pesnička: Gorillaz - Clint Eastwood

- najlepšia prezentácia v internete: Limp Bizkit - www.limpbizkit.com

- najlepší hudobný videoklip: The Avalanches - Since I left you

Národné/regionálne ceny:

- Nemecko: Samy Deluxe

- Škandinávia: Safri Duo

- Veľká Británia a Írsko: Craig David

- Francúzsko: Manu Chao

- Holandsko: Kane

- Taliansko: Elisa

- Španielsko: La Oreja de Van Gogh

- Poľsko: Kasia Kowalska

- Rusko: Alsou