O Madonne vyšli dve nové biografie

9. nov 2001 o 17:46 TASR

Los Angeles 9. novembra (TASR) - V priebehu mesiaca vyšli dve neautorizované publikácie o súkromnom živote "majsterky premien" Madonny. Speváčka ich vraj neberie vážne a podľa nej majú ďaleko od skutočnosti.

Štyridsaťtriročnú popovú divu obdivujú milióny fanúšikov po celom svete, no zároveň ju mnohí zatracujú. Má povesť šľapky, najobdivovanejšej ženy sveta, veľmi talentovanej umelkyne, milujúcej matky, či citovej manipulátorky. Počas svojej 20-ročnej kariéry stihla veľakrát šokovať a vystriedať v posteli nielen mužov, ale aj dámy.

V poslednom čase sa však druhýkrát vydatá matka dvoch detí upokojila a správaním predstavuje zodpovednú matku v strednom veku, ktorá túži po láske a rodinnej pohode.

Tento mesiac boli publikované až dve neautorizované biografie, ktoré deklarujú nové pohľady do súkromia "hudobného fenoménu", ktorý zmenil hudobný štýl a imidž takmer v každom zo 14 úspešných albumov.

Andrew Morton je autorom biografie s jednoduchým a výstižným názvom Madonna. V roku 1992 napísal biografiu o princeznej Diane, kde jej život a svadbu s princom Charlesom vykreslil ako rozprávkový príbeh.

Niekoľkokrát požadoval od Madonny interview, no bez úspechu. Aj napriek opakovanému odmietnutiu sa rozhodol knihu napísať. "Bol som rozčúlený, pretože všetky doterajšie publikácie o nej boli len akousi karikatúrou, kreslenou verziou hudobnej hviezdy. Chcel som ukázať skutočnú, uznávanú umelkyňu, ktorá je oveľa fantastickejšia ako o nej písali knihy z minulých rokov."

Hoci vyšlo už niekoľko kníh o jej súkromí, často so skreslenými, nepravdivými informáciami, speváčka neplánuje uviesť veci na pravú mieru napísaním autobiografie. "Myslím si, že v priebehu svojej kariéry svetu prezradila o sebe dosť informácií. Má právo uchovať si časť svojho súkromia pre seba. Autori publikácií o jej živote majú vo svojich dielach ďaleko od pravdy. Madonna ich neberie vážne," povedala hovorkyňa speváčky Liz Rosenbergová.

Morton ďalej v knihe vykresľuje Madonnu ako človeka túžiaceho po láske. Na výberovom zozname obsahujúcom mená mužov a žien, ktorých chcela "diva" dostať do postele, sa objavil aj Michael Jackson. Z jej pokusov sa vraj "kráľ plastík" iba smial. Bývalý milenec, raper Vanilla Ice o nej povedal: "Je to žena mnohých tvárí."

Druhá biografia je z pera Barbary Victorovej a má názov Bohyňa. Autorka tu píše o 11 potratoch a o násilnom, falošnom dotiahnutí režiséra Guya Ritchieho pred oltár.

Iná životopisná kniha Randy Taraborrelliovej vydaná už v apríli s názvom Madonna: Intímna biografia hovorí o jej vzťahu s talentovaným spevákom Princeom, v ktorom jej údajne prekážal jeho prenikavý levanduľový parfum. Píše aj o milostnej afére s Johnom F. Kennedym jr. Taraborrelliová tiež tvrdí, že na párty pri príležitosti nového milénia sa bisexuálna "bohyňa" náruživo bozkávala s herečkou Gwyneth Paltrowovou, jej najlepšou kamarátkou. Autorka ďalej cituje hudobníka Tommyho Quinna, Madonninho bývalého milenca: "Považoval som ju za veľmi ostražitú, no bola veľmi drzá, divoká, mohla by byť kráľovskou prostitútkou. Keď som ju neskôr skutočne spoznal, bola niekým úplne iným. Bola to neistá, unáhlená žena vyžadujúca lásku."

Všetky tri biografie však oceňujú speváčkinu hviezdnu kariéru i menej známu charitatívnu činnosť, samozrejme jej nepopierateľne veľký talent a popularitu na najvyššej úrovni. Autori sa zhodnú v tom, že Madonna je bez ohľadu na jej búrlivý, stále tajomný život hviezdou najväčšieho formátu. Počtom hitov sa priraďuje k legendárnym Beatles, či Elvisovi Presleymu.

