Vojnu sa snažili poraziť sexom Najviac európskych ocenení hudobnej televíznej stanice MTV získala kapela Limp Bizkit

Bol to zvláštny večer. Mala to byť bombastická šou s antivojnovým posolstvom, časť amerických hviezd však z obavy pred teroristickými útokmi zostala radšej doma.

Na udeľovanie cien MTV Europe Music Awards do frankfurtskej haly neprišli Jennifer Lopezová, Backstreet Boys, Janet Jacksonová, Christina Aguilerová alebo polovica skupiny speváčky Anastacie. Vo videoposolstvách posielali vrúcne bozky, ktoré mladých Nemcov vo štvrtok v noci príliš nerozpálili. Možno za to mohli aj prísne bezpečnostné opatrenia.

Za nukleárne odzbrojenie

Večer odštartoval chlapík, z ktorého sa neskôr vykľul šofér Madonny v jej videu Music. Britský komik Ali G, alias Sacha Baron Cohen vyzeral skôr ako zle oblečený lyžiarsky inštruktor, ktorý má rád tvrdé porno, ako obávaný „gangsta“ rapper. „Zastavte vojnu, nemali by ste proti sebe bojovať,“ kričal na dve ženské skupinky, ktoré na pódiu znázorňovali dva znepriatelené tábory z východu a západu.

Heslo Make Love Not War sa páčilo aj publiku. Ali G jeho význam ešte posunul, keď Amazonkám začal oblizovať uši. Make Sex Not War by bolo asi výstižnejšie.

Heslo MTV nezľahčoval vážny Damon Albarn, živá predloha komiksového hrdinu imaginárnej skupiny Gorillaz. Inak frontman skupiny Blur počas udeľovania cien vyzval na zastavenie bombardovania v Afganistane. „Pozrite sa na toto tričko,“ ukázal na znak antinukleárneho hnutia vo svete. „Toto je kampaň za nukleárne odzbrojenie. Bombardovanie jednej z najchudobnejších krajín je zlé,“ povedal spevák, ktorý asi pozabudol, že talibanský afganský režim skrýva niekoľko najnebezpečnejších teroristov.

Gorillaz sa stali hrdinami večera, aj keď ich postavičky žijú iba vo videoklipoch a na internetových stránkach. Nedá sa to povedať o Britney Spearsovej. Tá nedokázala zakryť rozčarovanie, keď cenu v tvare malej bomby vyfúkli jej sokyne.

Tri autá, päť domov a supermodelka

Chladnú hlavu si zachoval Robbie Williams, bývalý člen chlapčenskej skupiny Take That, dnes úspešný sólista. Keď si pred rokom vo Švédsku preberal cenu, oslavoval MTV, že mu pomohla získať tri autá, päť domov a supermodelku. „Dnes budem skromný, pretože vtedajšia arogancia ma takmer zničila,“ povedal Robbie. Za krátky čas sa z jeho priateľky stala anorektická lesbička, pre vysoké nájomné prišiel o luxusné bývanie, a tak dnes musí žiť v karavane. „A autá? Všetky sa mi pokazili,“ dodal nešťastník zo záznamu.

Britská speváčka Dido, v civilnom živote Dido Armstrongová vyhrala nováčikovskú cenu. Snažila sa to dokázať aj na živom vystúpení, ale nebolo jasné, ktorý nástroj ide z playbacku a či jej popevok stačí na to, aby sa z neho stala aj ozajstná pesnička.

Zato vystúpenie Kylie Minogueovej malo aspoň šťavu. Austrálčanka sa vrtela dobre, veď jej Can‘t Get You Out of My Head sa drží stále na špici.

Darilo sa aj Limp Bizkit, rap-metalovým tínedžerským hrdinom, ktorí ponížili štýl donedávna ešte drsných chlapov na úroveň detí predškolského veku. Ich desaťroční priaznivci sa museli diviť, kto bol ten starý pán s gitarou, ktorý sa k nim pripojil. Meno Jimi Page a pieseň Led Zeppelin Thank You im asi veľa nepovedalo.

Odohraný štandard

R.E.M, Travis, Depeche mode odohrali štandard a z pódia zmizli rýchlejšie než David Copperfield. Za to černošská speváčka Mary J. Blidge rozpálila ľudí v sále bez toho, aby narobila veľký hluk. Potvrdila starú pravdu o tom, že naživo spievajú najlepšie čierni, bieli sa väčšinou trápia.

Cena Free Your Mind putovala do rúk aktivistom z JAR bojujúcim proti predraženým liekom utišujúcim chorobu aids. Vyslúžili si potlesk, ale „standing ovation“ ako v prípade vystúpenia milovaného nemeckého Rammsteinu to nebol.