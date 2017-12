ZOZNAM DRŽITEĽOV EURÓPSKYCH CIEN MTV

Najlepší mužský interpret: Robbie Williams

10. nov 2001 o 19:29

Najlepšia ženská interpretka: Jennifer Lopezová

Najlepšia skupina: Limp Bizkit

Najlepší výkon v populárnej hudbe: Anastacia

Najlepšia rocková skupina: Blink 182

Najlepší výkon v hiphopovej hudbe: Eminem

Najlepší výkon v rhythm&bluesovej hudbe: Craig David

Najlepší nováčik: Dido

Najlepší výkon v tanečnej hudbe: Gorillaz

Najlepší album: Limp Bizkit – Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water

Najlepšia pesnička: Gorillaz – Clint Eastwood

Najlepšia prezentácia v internete: Limp Bizkit – www.limpbizkit.com

Najlepší hudobný videoklip: The Avalanches – Since I left you