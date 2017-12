Svätý minimalista Arvo Pärt v Dóme sv. Martina

10. nov 2001 o 19:30 PETER ZAGAR(Autor je hudobný skladateľ)

BRATISLAVA – Ak by sme chceli menovať žijúcich skladateľov vážnej hudby, ktorí majú v súčasnosti najväčší vplyv a ktorých hudba oslovuje veľkú časť publika, bez váhania by sme vyslovili meno Arvo Pärt. Začiatkom osemdesiatych rokov prišiel Pärt s hudbou, ktorá stelesňovala všetko to, čo táto doba negovala – pokoru, askézu, umiernenosť, stíšenie a ktorá vyrážala dych tým, ako sa všetky tieto vlastnosti snúbili v konkrétnych umeleckých dielach.

Neboli to teda len tézy, filozofia, slová, ale hudba, v ktorej sa zmysluplne napĺňali požiadavky odborné (kompozičné) a estetické (výpovedná hodnota). Skladba Tabula rasa, Fratres, Cantus in memoriam Benjamin Britten, Magnificat, Stabat mater a iné sa stali bežnou súčasťou koncertných programov vo všetkých svetových hudobných metropolách. Pärt bol označený za „svätého minimalistu“, „východného mystika“, ale to všetko sú len pomocné pojmy pre potreby hudobného priemyslu. Pärt sa dištancuje od paušálnych označení svojej hudby; najistejším spôsobom, ako sa dozvedieť o jeho hudbe čo najviac, je vypočuť si ju naživo v naštudovaní, na ktoré dohliadal sám autor.

Práve takúto šancu má aj bratislavské publikum zajtra o 19.30 h v Dóme sv. Martina. Za účasti skladateľa sa tu bude konať koncert v rámci medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos. Komorní sólisti Bratislava vedení Antonom Popovičom a komorný zbor Camerata Bratislava so zbormajstrom Janom Rozehnalom predvedú šesť skladieb Arvo Pärta, všetky v slovenskej premiére. Ide o mimoriadnu udalosť, na ktorú sa všetci nadšenci pre Pärtovu hudbu určite už dlho tešili.