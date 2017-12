O koncerty jubilejného 10. FEST-u bol mimoriadny divácky záujem

11. nov 2001 o 16:07 TASR

Banská Bystrica 11. novembra (TASR) - Jubilejný 10. ročník hudobného festivalu FEST 2001 vyvrcholil v Banskej Bystrici v noci zo soboty na nedeľu. Na Okey Show v podaní moderátorov a diskdžokejov Rádia Okey prišlo do tamojšieho Domu kultúry vyše tisíc zábavychtivých návštevníkov a hostí.

Veľkolepý program, ako dnes povedal pre TASR Július Kuruc z produkčného domu Forza, spestrili nielen rôzne súťaže, ale i známi interpreti ako Ingola, Seven Days To Witer, Peter Nagy, skupina Gladiator a ďalší. S veľkým ohlasom sa stretol polnočný krst kompilácie najúspešnejších slovenských hitov osemdesiatych rokov minulého storočia SK Superhity 1980-90.

Podľa J. Kuruca bol jubilejný 10. FEST jednoznačne zatiaľ najvydarenejším. "Už dnes sa tešíme na ďalší ročník, hoci bude ťažké dvíhať latku úspešnosti. Všetky tri večery, počas ktorých sa predstavili napríklad No Name, Iné kafe, Martin Max so skupinou, rocková legenda z Veľkej Británie skupina Slade a ďalší, boli vypredané. To znamená po vyše tisíc fanúšikov hudby. Potešilo nás, že na koncertoch sa objavili aj početní návštevníci strednej vekovej kategórie. Mimoriadne úspešné bolo i sobotňajšie predpoludnie venované detským Slávikom na ulici," zhodnotil tradičný trojdňový maratón prehliadky malých slovenských interpretov a známych hviezd populárnej hudby J. Kuruc.