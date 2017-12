Anastacia nechápe správanie sa Britney Spearsovej

11. nov 2001 o 16:15 TASR

New York 11. novembra (TASR) - Americká speváčka Anastacia si robí starosti o svojich mladých fanúšikov. Ako vyhlásila pre nemecký denník Bild am Sonntag, je dosť stará na to, aby mohla mať tetovanie na chrbte a nosiť vyzývavé šaty.

"Nemyslím si však, že by sa tínedžeri mali nechať tetovať alebo nosiť sexy oblečenie. Ja som také šaty tiež nenosila, keď som mala 15 rokov", uviedla čerstvá nositeľka ceny MTV Europe Music Awards za najlepší výkon v populárnej hudbe. Ako v tejto súvislosti dodala, práve preto nechápe, ak sa tak správajú také mladé dievčatá ako napríklad Britney Spearsová.

Koncom novembra sa na európskom trhu objaví Anastaciin nový album Freak Of Nature. Ako sama priznáva, pri skladaní piesne One Day In Your Life myslela na svojho bývalého priateľa Shawna Woodsa, ktorý "navždy zostane jej životnou láskou".

