Zdravotný stav Georgea Harrisona sa údajne zlepšil

11. nov 2001 o 17:55 TASR

Londýn 11. novembra (TASR) - Zdravotný stav bývalého člena legendárnej skupiny Beatles Georgea Harrisona, ktorý sa podrobuje radikálnej rádioterapii mozgového nádoru na americkej klinike, sa údajne zlepšuje. Informovalo o tom dnešné vydanie britského periodika Mail.

Päťdesiatosemročný vážne chorý Harrison, u ktorého sa po prvý raz objavili známky rakoviny v roku 1997, keď mu diagnostikovali nádorové ochorenie hrtanu, sa už týždeň podrobuje silne kontroverznej liečbe doktora Gila Lendermana na newyorskej klinike Staten Island University Hospital.

Napriek predchádzajúcim nepriaznivým správam, podľa ktorých má Harrison pred sebou už len mesiac života, však dnes zdroje kliniky v New Yorku uviedli, že zdravotný stav exbeatla "vykazuje známky zlepšenia."

"Je to celkom presné, ak povieme, že tento pacient sa zlepšuje. O jeho prognóze musíme byť ešte stále opatrní, no už to nie je také pochmúrne, ako keď sme ho prijímali," informoval Mail nemenovaný zdroj kliniky. "Bol vážne chorý, no teraz sa má už dostatočne dobre na to, aby pokračoval v liečbe ako ambulantný pacient," dodal zdroj.

Podľa britského magazínu Harrisona ožarovali americkí lekári vysokými dávkami radiácie, čo je súčasťou kontroverznej a široko diskutovanej metódy doktora Lendermana. Ten sám svoju liečbu neoperovateľných prípadov rakoviny označil za "lotériu" a priznal, že v niektorých prípadoch je jeho jediným úspechom len utlmenie bolesti.

Podľa Lendermanovej metódy sú lúče žiarenia smerované z rôznych uhlov a pacient tak dostáva oveľa vyššie dávky v oveľa kratšom čase, než je bežné pri tradičnej terapii bez ohrozenia zdravého tkaniva.

Podľa novín Sunday Times Harrison počas svojho boja s rakovinou napísal novú pieseň - prvú za desať rokov, ktorú nazval Horse to the Water. V texte skladby sa objavuje verš, v ktorom Harrison spieva o "jednom mojom priateľovi, ktorý sa má veľmi zle. Niektorí ľudia životom plávajú, on narazil na útes."

"Tichý Beatle" napísal pieseň spolu so synom Dhanim, ktorého má z manželstva so svojou druhou ženou Oliviou, a nahral ju minulý mesiac vo svojej vile vo Švajčiarsku. Práva na vydanie novej piesne však tentokrát neudelil vlastnej nahrávacej spoločnosti Harrisongs, ale autorizoval nimi spoločnosť Rip Limited, 2001.

Pieseň Horse to the Water sa bude nachádzať na novom albume Jools Hollanda a jeho Rhytm and Blues Orchestra, ktorý vyjde koncom tohto mesiaca. Na albume budú okrem iných figurovať aj piesne Erica Claptona, Van Morrisona, Stinga, skupiny Pink Floyd a ďalších.

Harrison, uzatvára Sunday Times, zároveň odstúpil aj z vedenia Harrisongs - hudobnej vydavateľskej spoločnosti, ktorá tvorí významnú časť jeho majetku v hodnote 120 miliónov libier. Jeho doterajšie miesto riaditeľa prevezme jeho manželka.