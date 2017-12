Vláda USA rokovala s Hollywoodom o jeho podpore boja proti terorizmu

12. nov 2001 o 15:10 TASR

Los Angeles 12. novembra (TASR) - Len zriedkakedy boli liberálne hollywoodske kruhy a konzervatívna americká vláda tak jednotné ako uplynulý týždeň v nedeľu. Poradca amerického prezidenta Karl Rove sa v Beverly Hills stretol s najvýznamnejšími predstaviteľmi hollywoodskych filmových spoločností, štúdií a televíznych sietí, aby s nimi prerokoval otázku mediálneho prínosu k vojne v Afganistane a k boju proti medzinárodnému terorizmu.

Po stretnutí za zatvorenými dverami Rove uviedol, že americká vláda neočakáva a ani nechce, aby Hollywood propagandisticky ovplyvňoval verejnú mienku. Robert Iger, riaditeľ spoločnosti Walt Disney Co. a spoluvlastník televíznej stanice ABC potvrdil, že nepôjde o cenzúru, ale o šírenie patriotizmu v krajine, ktorá v septembri zažila bezprecedentné teroristické útoky.

Bushov poradca zároveň uviedol, že by privítal aj verejné oznamy v rádiách a televíziách, ktoré by napomáhali získať nových dobrovoľníkov a zároveň by poúčali o tom, že USA nevedú vojnu proti islamu, ale proti terorizmu.

Jednota medzi liberálnym Hollywoodom a konzervatívnymi republikánmi vo Washingtone by ešte pred niekoľkými mesiacmi neprichádzala do úvahy. Washington doslova bombardoval filmový priemysel námietkami proti prílišnému násiliu na obrazovkách a plátnach kín. Bushovi početní slávni protivníci z Hollywoodu, ako napríklad speváčka a herečka Barbra Streisandová dosť hlasno bojovali proti konzervatívnej politike Washingtonu. Po 11. septembri však z jej webovej stránky zmizli všetky názory zamerané proti Bushovi.

Hollywoodske hviezdy sa v súčasnosti na znak patriotizmu obliekajú do národných farieb a vystupujú na početných benefičných podujatiach. Akčné filmy plné krvavých scén boli najskôr zakázané, Hollywood si jednoducho nemohol dovoliť ponúknuť publiku takéto filmy po septembrových teroristických útokoch. Termín uvedenia snímky Collateral Damage s Arnoldom Schwarzeneggerom v hlavnej úlohe bol podobne ako niekoľko ďalších akčných filmov presunutý na budúci rok.

