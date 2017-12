Michael Jackson vstupuje do sveta filmu

14. nov 2001 o 7:41 TASR

Toronto/Washington 14. novembra (TASR) - Spevák Michael Jackson chce zanechať stopy aj vo svete filmu. Spolu s režisérom Bryanom Michaelom Stollerom sa má podieľať na sfilmovaní jeho románu Home Of The Angels. Príbeh o osemročnej sirote by mohol byť kandidátom na Oscara, povedal Stoller pre kanadskú internetovú stránku Canoe.ca.

Ja a Jackson máme veľa spoločného, tvrdí režisér, ktorý podľa Internet Movie Database doteraz nakrútil iba tri filmy. Jeho posledný projekt Undercover Angel z roku 1998 je o mladej Jenny, ktorá ako dobrý anjel pomáha zúfalému spisovateľovi pri hľadaní šťastia a úspechu.

"Od začiatku sme si veľmi dobre rozumeli. Obaja sme introverti a v podstate iba deti," hovorí Stoller. Jacksona by chcel ako druhého režiséra.

Film Home Of The Angels sa bude nakrúcať v Toronte a Ottawe. Začne sa pravdepodobne v lete budúceho roku. Stoller už napísal aj scenár.

Jackson by sa mal na produkcii podieľať aj finančne. Nie je vylúčené, že na soundtrack prispeje jednou alebo dvoma pesničkami. "Michael si kúpil sošku Oscara pre Odviate vetrom za 1,5 milióna dolárov a teraz chce mať vlastnú," povedal Stoller, ktorý sa s Jacksonom prvýkrát stretol pred 15 rokmi. Spevák sa mu opäť ozval pred 18 mesiacmi a pozval ho na rozhovor do súkromného sídla Jacksonovcov Neverland. "Vyzeralo to trochu ako v Disneylande," opísal Stoller svoje dojmy z Jackovej "ríše".

Herecké obsadenie Home Of The Angels bude podľa Stollera "prvotriedne". Do jednej z úloh sa tvorcovia snažia získať Sandru Bullockovú.

A to nie je všetko. Súčasne sa pripravuje druhý projekt, v ktorom si Jackson aj zahrá. Spevák stvárni čarodejníka z 11. storočia, ktorý sa ocitne v súčasnosti.