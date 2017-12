Jagger je pobúrený, že ešte nemá kráľovské vyznamenanie

Londýn 14. novembra (TASR) Spevák legendárnej britskej skupiny Rolling Stones Mick Jagger sa oboril na britskú kráľovskú rodinu a svojím prostorekým ...

14. nov 2001 o 10:05 TASR

Londýn 14. novembra (TASR) Spevák legendárnej britskej skupiny Rolling Stones Mick Jagger sa oboril na britskú kráľovskú rodinu a svojím prostorekým štýlom im vytkol, že mu neudelila ešte ani jednu z prestížnych kráľovských pôct, po ktorých všetci tak túžia.

Zatiaľ čo Paul McCartney a Elton John sa môžu hrdiť rytierskym titulom Sir a členovia skupiny Beatles boli všetci už pred rokmi vyhlásení za členov Rádu Britského impéria, Mick Jagger zostáva stále bez jediného titulu, čo ho zjavne irituje.

Nový dokument, ktorý v Británii vyjde 22. novembra, ukazuje extravagantného rockera, ako o svojom nedostatku kráľovských vyznamenaní vtipkuje krátko pred stretnutím s princom Charlesom. "Je to pravda, že vy ste ešte stále vôbec nič nedostali? Ach, to je dosť zvláštne, však," rozpráva sa Jagger afektovaným prízvukom anglickej hornej vrstvy sám so sebou.

Dokument o 58-ročnom Jaggerovi uvedú v Británii v čase, keď vychádza aj jeho najnovší sólový album Goddess in the Doorway. V dokumente sa objaví Bono, Lenny Kravitz, Pete Townshend a Wyclef Jean všetci, čo prispeli svojím dielom aj k Jaggerovmu albumu.