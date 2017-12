Kidmanová a Cruise spolu strávia Vianoce

Londýn 14. novembra (TASR) - Nicole Kidmanová a Tom Cruise sa rozhodli, že v záujme svojich detí spolu strávia Vianoce.

14. nov 2001 o 11:22 TASR

Britský bulvárny denník The Sun informoval o tom, že Cruise v decembri priletí do Sydney, kde sa stretne s adoptovanými deťmi osemročnou Isabellou a šesťročným Connorom. Celá rodina by potom mala stráviť vianočné sviatky v dome Kidmanovej otca, ktorý už médiá uistil o tom, že rozvedený pár sa nebude hádať počas sviatkov s ohľadom na ich deti.

Zatiaľ čo sa Nicole po rozvode ešte intenzívnejšie upriamila na svoju hereckú kariéru, jej exmanžel sa už stihol "bližšie spriateliť" s "rozbíjačkou manželstiev" herečkou Penelope Cruzovou.