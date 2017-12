V podzemí Trnavského divadla vzniká nová štúdiová scéna

Trnava 14. novembra (TASR) - Trnavské divadlo sídli v najstaršej funkčnej divadelnej budove na Slovensku, ktorá je zapísaná aj v zozname kultúrnych ...

14. nov 2001 o 12:19 TASR

Trnava 14. novembra (TASR) - Trnavské divadlo sídli v najstaršej funkčnej divadelnej budove na Slovensku, ktorá je zapísaná aj v zozname kultúrnych pamiatok.

Keďže technický stav 170-ročnej budovy zodpovedal veku a bol blízky havarijnému stavu, v tomto roku sa začala bez prerušenia divadelnej prevádzky rozsiahla rekonštrukcia jeho priestorov. Doteraz sa podľa slov riaditeľa Trnavského divadla Emila Nedielku podarilo opraviť najohrozenejšiu časť strechy, zmeniť vykurovací systém a vzduchotechniku a v súčasnosti pracujú na sprístupnení suterénu.

"Po odstránení starých kotlov na pevné palivo vznikol priestor, ktorý chceme prerobiť na štúdiovú scénu pre menšie divadelné projekty. Vychádza to tak, že by sa tam malo vojsť okolo 70 divákov," uviedol riaditeľ. V bývalej kotolni sa už črtá zaujímavý polkruhový priestor, akoby stvorený na divadelné experimenty. Pracovníci trnavskej stavebnej firmy HRT prehlbujú existujúce klenbové pivnice, z ktorých by mala vzniknúť centrálna šatňa. Problémy im spôsobuje vlhkosť v stenách, ale aj plytké základy budovy, ktoré spevňujú podmurovávaním. Do konca tohto roku Trnavské divadlo podľa slov E. Nedielku investuje do rekonštrukcie asi 14 miliónov korún, na budúci rok bude mať k dispozícii ďalších 11 miliónov.

Kým doteraz sa všetky práce robili a robia v priestoroch, ktoré nie sú sprístupnené pre verejnosť, v budúcom roku príde čas aj na výmenu obkladov divadelnej sály, sedadiel, ako aj na rekonštrukciu vstupného foyeru. Napriek tomu sa s obmedzením, alebo dokonca prerušením divadelnej prevádzky neráta.

Trnavské divadlo bolo slávnostne otvorené 26. decembra 1831. V deň 170. výročia od tejto historickej udalosti pripravuje vedenie divadla slávnostné matiné, počas ktorého bude divadlo pomenované po Jánovi Palárikovi, ktorý sa najviac zaslúžil o to, že divadlo sa v Trnave začalo hrať aj v slovenčine.

Obrazová redakcia TASR ponúka k materiálu fotografie