Majetok"piateho beatla" na dražbe

Londýn 14. novembra (TASR) Suma, ktorú zberatelia a milovníci Beatles zaplatia za majetok "piateho beatla" Stuarta Sutcliffa, sa môže vyšplhať až na ...

14. nov 2001 o 13:33 TASR

Londýn 14. novembra (TASR) Suma, ktorú zberatelia a milovníci Beatles zaplatia za majetok "piateho beatla" Stuarta Sutcliffa, sa môže vyšplhať až na päť miliónov libier. Tak to aspoň očakáva londýnska aukčná sieň Proud Galleries, kde sa stanú predmetom dražby pamätné predmety z najranejších dní štvorice z Liverpoolu.

Sutcliffe, hmlistá mýtická postava legendy Beatles, hral na basovú gitaru počas dvoch turné skupiny v Hamburgu v rokoch 1960 až 1962. Potom z kapely odišiel, aby sa venoval umeniu. Zomrel v apríli 1962 ako 21-ročný na krvácanie do mozgu.

Pripisuje sa mu zásluha, že zmenil názov skupiny z pôvodného Quarrymen na Silver Beatles a vytvoril ich charakteristický štýl obliekania čierne nohavice, vyhrnuté goliere a kubánske čižmy s vysokými podpätkami. Pri vystúpeniach v hamburských krčmách nosil tmavé okuliare. Jeho priateľka Astrid Kirchherrová údajne vymyslela známe beatlesovské účesy s vlasmi do čela. Gitarista George Harrison volal Sutcliffa "umeleckým riaditeľom" skupiny.

Súčasťou jeho zbierky, vystavenej v londýnskej Proud Galleries, sú listy, maľby, fotografie a skice z obdobia na umeleckej fakulte Liverpool Art College, kde sa stretol s Johnom Lennonom. Aukcia sa končí začiatkom decembra.

Pauline Sutcliffová, Stuartova sestra a správkyňa jeho majetku, má v úmysle venovať 100.000 libier z výnosov predaja americkému Červenému krížu. Verí, že zbierku jej brata kúpi nejaké múzeum a urobí z nej umeleckú expozíciu.

Vo svojej knihe "The Beatles' Shadow: Stuart Sutcliffe and His Lonely Hearts Club", ktorá vyšla minulý piatok, Pauline opisuje krátky život svojho brata a jeho búrlivý vzťah s Johnom Lennonom. S ním mal údajne sexuálny vzťah. Podľa jej tvrdenia Lennon v jednom zo svojich výbuchov žiarlivosti udrel Stuarta, čím mu spôsobil zranenie hlavy, ktoré nakoniec viedlo k jeho predčasnej smrti.