Činohra SND pripravuje premiéru Sofoklovho Vládcu Oidipa

Bratislava 14. novembra (TASR) - Hru Vládca Oidipus pripravuje po viac ako 35 rokoch pre svojich divákov Činohra Slovenského národného divadla. Premiéra ...

14. nov 2001 o 18:55 TASR

Bratislava 14. novembra (TASR) - Hru Vládca Oidipus pripravuje po viac ako 35 rokoch pre svojich divákov Činohra Slovenského národného divadla. Premiéra známeho Sofoklovho diela sa uskutoční v sobotu 17. novembra.

Hru, ktorú preložil nedávno zosnulý Vojtech Mihálik, režijne spracoval Ľubomír Vajdička. Podľa jeho slov boli zásahy do prekladu len minimálne a nie sú takmer badateľné. V slovenskom básnikovi totiž našla antická literatúra skutočného znalca. "Osobne mi je ľúto, že som ich (zmeny) už nemohol s majstrom konzultovať. Jeho zdravotný stav mu neumožnil spoluprácu," povedal Vajdička. Podľa jeho skúseností by však inscenátorom vyšiel v ústrety. Činohra SND už Vládcu Oidipa, tiež v preklade Mihálika, uvádzala. Naposledy pred 35 rokmi. "Mnohí z pôvodného obsadenia už nežijú. Iste aj viacero tých, ktorí ho videli. Umelo sa preto siliť a nútiť do zmien by bolo podľa môjho názoru pochabé", povedal režisér. V hlavných úlohách sa divákom predstavia Tomáš Maštalír, Ján Kroner, František, Kovár, Emília Vášáryová, Marián Labuda a Stano Dančiak. Scénu navrhol Jozef Ciller a hudbu k inscenácii zložil Peter Mankovecký.

Muž na vrchole síl uniká pred hrozivou veštbou a urobí všetko pre to, aby sa nenaplnila... Ale napriek tomu sa veštba splní: ten muž zabije svojho otca, ožení sa s vlastnou matkou a splodí s ňou deti. Nie, to nie je správa z čiernej kroniky, ani obsah holywoodského thrilleru. Je to príbeh Vládcu Oidipa, najvýznamnejšej gréckej tragédie z pera najväčšieho z trojice antických dramatikov: Aischyla, Sofokla, Euripida. Sofoklova tragédia nemá len pútavý príbeh a veľké charaktery, ale nastoľuje aj odveký problém: Porušenie mravného poriadku a rovnováhy si vždy vyžiada jeho obnovu, bez ohľadu na to, či bol porušený úmyselne alebo neúmyselne. Toto Sofoklovo posolstvo spred 2500 rokov azda neprestáva platiť ani dnes - a nie je to tragické, lež povzbudivé posolstvo.

*zč som