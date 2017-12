V júni už 12. ročník medzinárodného filmového festivalu

20. máj 2004 o 14:05 SITA

BRATISLAVA 20. mája (SITA) - Už po dvanásty krát sa od 18. do 22. júna v Trenčianskych Tepliciach uskutoční medzinárodný filmový festival Art Film. Novinkou dvanásteho ročníka je, že sa čiastočne uskutoční aj v Bratislave. Teplická časť so 75 filmami bude tradičná, festivalová a pracovná a uskutoční sa v kinách Kúpeľná dvorana, Prameň a Videoprojekcia. Ocenené a najatraktívnejšie filmy z festivalovej ponuky potom poputujú do Bratislavy a premietať sa budú od 23. do 25. júna v bratislavských kinách Mladosť, FK Múzeum a v záhradnom kine Hviezda.

Ako na dnešnej tlačovej besede uviedol prezident festivalu Peter Hledík, v troch súťažných sekciách Art Fiction, Artefakty a Na ceste je zaradených 40 snímok. Súťažné filmy budú bojovať o Zlaté kľúče a najlepší študentský film získa okrem ceny aj finančnú prémiu ako príspevok na ďalšiu tvorbu. Program doplnia aj informatívne sekcie - prehliadka brazílskej kinematografie, najúspešnejšie filmy z Českej republiky, Maďarska a Poľska pod názvom Najbližšie od hraníc, prehliadka desiatky filmov ocenených na svetových festivaloch a slovenské predpremiéry Art Film Fest, výber zo slovenskej kinematografie posledného roka Slovenská sezóna so štyrmi filmami a Oficiálny výber. Sprievodnými podujatiami budú aj seminár určený hlavne scenáristom a filmovým autorom pod názvom Umenie rozprávania príbehu a seminár určený pre filmárov Digitálne kino budúcnosti.

Art Film nie je len prehliadkou filmového umenia. Už tradične pri jeho otvorení budú vyhlásené ceny za celoživotný prínos k filmovému umeniu - Zlaté kamery. Tento rok ich dostane scenárista a režisér Vido Horňák, český hudobný skladateľ Petr Hapka a in memoriam animátor Vlastimil Herold. Najprestížnejšou cenou festivalu je Hercova Misia - cena pre svetové herecké osobnosti za mimoriadny prínos k hereckému umeniu. Medzi jej držiteľov patria aj Franco Nero, Gina Lollobrigida, Jozef Kroner, Vlastimil Brodský, Iva Janžurová, Sophia Loren, Jiřina Bohdalová, Ladislav Chudík a mnohé ďalšie osobnosti svetového filmu. Tohtoročných držiteľov však organizátori zatiaľ neprezradili. Výročné ceny IGRIC udelí aj Slovenský filmový zväz a rozdávať sa budú aj ocenenia filmovej kritiky. Vlaňajší Art Film ponúkol 130 filmov.