Konečne v spoločnosti filmového biznisu

Prvýkrát sa v Cannes, na najprestížnejšom filmovom trhu, ukázalo aj Slovensko. Vo festivalovom paláci si svoje stánky postavili niektorí naši producenti a vo veľkom pavilóne - priamo na pláži - sa predstavila takmer celá slovenská kinematografia.

21. máj 2004 o 11:00 KRISTÍNA KÚDELOVÁ

Ministri Rudolf Chmel, Waldemar Dabrowski a Pavel Dostál pred spoločným česko-poľsko-slovenským filmovým pavilónom. FOTO - SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV





"Vo festivalovom paláci viedli producenti obchodné rokovania, ponúkali svoje filmy na medzinárodné festivaly alebo si hľadali partnerov na výrobu nových filmov. Pavilón na pláži bol čisto prezentačný," povedala nám koordinátorka slovenskej delegácie Ľubica Mistríková. "Bola som milo prekvapená, že náš spoločný česko-poľsko-slovenský pavilón bol jeden z tridsiatich. Myslela som si, že ich tu bude aspoň dvesto. Prišlo nás už pozrieť niekoľko skupín novinárov, zástupcovia festivalov, producenti, alebo zástupcovia firiem, ktoré by chceli investovať do filmu a hľadajú spolupracovníkov alebo lacné priestory na nakrúcanie."

Slovenský filmový ústav priniesol do Cannes všetky filmy, ktoré by mohli uspieť aj v zahraničí a na medzinárodných festivaloch, študentské filmy i Zlatý fond s filmami zo 60. rokov. "Vyrobili sme katalóg filmov, ktoré vznikli od roku 1993, a knižku so základnými údajmi o Slovensku. V tej sú aj štatistiky o vývoji nášho distribučného trhu v posledných rokoch, kontakty na produkčné spoločnosti, filmové inštitúcie, festivaly, školy. Spomenuli sme aj všetky projekty, na ktorých sa práve robí."

Na diskusiu o budúcnosti audiovizuálnej tvorby v krajinách V4 sa do pavilónu prišiel pozrieť aj český, poľský a slovenský minister kultúry. "Minister Chmel videl, že náš pavilón v Cannes má zmysel, páčil sa mu," hovorí Ľuba Mistríková. "Potrebovali by sme, aby nám ministerstvo nabudúce finančne pomohlo. Len prenájom niekoľkých štvorcových metrov v Cannes stojí 35 000 eur. Nehovorím o tom, že stánky treba aj postaviť, drahá bola aj výroba prezentačných materiálov." O spoločný pavilón sa tento rok postaralo České filmové centrum, poľská Nezávislá filmová nadácia a Slovenská asociácia producentov audiovízie spolu so Slovenským filmovým ústavom.

"Myslím si, že sme prilákali zahraničných investorov. Konkrétne zmluvy sa určite neuzatvárajú na prvých stretnutiach, ale tie už máme aspoň za sebou," spokojne konštatuje Mistríková.

Neprekáža jej ani to, že pre nával práce si doteraz nestihla pozrieť ani jeden film. Dobrý pocit mal aj producent Patrik Pašš, ktorý bol v Cannes tri dni: "Festival v Cannes charakterizuje noblesa. Osobne ho vnímam ako najživší a najdynamickejší. A dôležité je, že sú tu asi všetci zo svetového filmového biznisu."