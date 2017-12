Müller pokrstil album a opúšťa vydavateľskú stajňu

Bratislava 21. mája (TASR) - Richard Müller opúšťa svoju vydavateľskú stajňu. Oznámil to na štvrtkovom krste aktuálneho albumu Monogamný vzťah.

21. máj 2004

Spevák však nevylúčil možnosť, že sa do vydavateľstva vráti a zdôraznil, že jeho rozhodnutie je výsledkom nezhôd s vedením spoločnosti v Prahe. "Je to krst novorodenca, ktorý je už pomaly vysokoškolák. V Čechách dosiahol už 4. týždeň status najpredávanejšieho albumu, mám z toho veľkú radosť. Zároveň aj satisfakciu, pretože, keď som priniesol album do vydavateľstva, dozvedel som, ani nie, že to bude prepadák, ale aby som počítal s tým, že nič moc sa nestane. Moje vzťahy nakoniec dospeli do toho štádia, že som sa definitívne rozhodol rozlúčiť s firmou Universal, jedine kvôli vedeniu, ktoré sa nachádza v Prahe. V každom prípade budúci album s názvom 44 si budeme s Jožom Stopkom vydávať sami a verím, že to bude strašný úder pre veľké vydavateľstvá, pretože sa zrazu ukáže, že vôbec nie sú treba," otvorene povedal Müller, ktorý ako prvý na Slovensku do praxe uviedol v zahraničnom šoubiznise zaužívaný pojem agent. Tým jeho je práve Jozef Stopka.

Novú platňu s názvom 44, ktorý by mal symbolizovať spevákov budúcoročný vek, plánuje nahrávať na Kube, a tak sa krstnou mamou Monogamného vzťahu stala mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Kubánskej republiky na Slovensku Caridad Yamira Cueto Milianová, s ktorou Müller minulý týždeň o návšteve ostrovnej republiky rokoval. Zámorskými hosťami večierku v hoteli Carlton boli aj hudobníci John Lardieri a Paul Ogunsalo, s ktorými Müller v newyorskom štúdiu album nahrával. John Lardieri si dokonca zo Slovenska odnesie spomienkový artefakt v podobe Zlatej platne za predaj albumu.