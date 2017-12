Gitarista Status Quo si hraním zničil lakeť

15. nov 2001 o 11:24 TASR

Londýn 15. novembra (TASR) - Britská skupina Status Quo, ktorej hudobná kariéra trvá už 35 rokov, musela zrušiť svoje koncerty. Jej gitarista totiž trpí opakovanými zdravotnými problémami spôsobenými dlhoročným udieraním do strún.

Podľa lekára je príčinou zápalu lakťa Ricka Parfitta námaha, ktorej vystavoval lakeť pri hraní po dlhé roky. Päťdesiattriročný hudobník sa ospravedlnil fanúšikom skupiny, ktorí prišli o tri koncerty v Británii. "Neuhral by som jeden akord - nieto ešte tri," vyhlásil gitarista skupiny, ktorej skladby sú založené väčšinou na troch akordoch.

Kapela Status Quo vznikla v roku 1966 a každoročne odohrá približne 150 koncertov naživo. Preslávili sa skladbami Pictures of Matchstick Men, Rockin' All Over the World či In the Army Now.