Helen Huntová sa v štyridsiatke stala po prvý raz matkou

22. máj 2004 o 1:39 TASR

Los Angeles 22. mája (TASR) - Laureátke Oscara za výkon po boku Jacka Nicholsona vo filme Tak dobre ako sa len dá (As Good As It Gets, 1997) Helen Huntovej sa v noci na piatok v Los Angeles narodila dcérka. Je to v 40 rokoch herečkino prvé dieťa. Dievčatko sa volá sa Makena' lei podľa mesta na Havajských ostrovoch. Okrem toho bude aj nositeľkou mužského mena Gordon po Huntovej otcovi. Dieťa sa narodilo niekoľko týždňov pred plánovaným termínom pôrodu. Otcom je scenárista a producent Matthew Carnahan, ktorý je Huntovej partnerom tri roky. Jej manželstvo s Hankom Azariom trvalo iba 1,5 roka. Helen Huntová vytvorila niekoľko pozoruhodných úloh aj v ďalších hollywoodskych filmoch: Posledná šanca (1992), Twister (1996), Po čom ženy túžia, Dr. T. a jeho ženy, Stroskotanec, Pošli to ďalej (2000), Prekliatie žltozeleného škorpióna (2001). V júni čerstvá mamička oslávi 41. narodeniny.