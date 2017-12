Moore venoval Zlatú palmu cannského festivalu tým, čo trpia kvôli Amerike

22. máj 2004 o 22:35 TASR

Cannes 22. mája (TASR) - Porota 57. ročníka Medzinárodného filmového festivalu vo francúzskom Cannes dnes udelila ceny v hlavnej súťaži. Zlatú palmu si odnáša dokumentárny film Fahrenheit 9/11 amerického režiséra Michaela Moora (USA).

Moorov film je ostrou kritikou spôsobu, akým sa americký prezident George W. Bush postavil k vojne v Iraku a k útokom na New York a Washington z 11. septembra 2001.

Okrem toho Moore vo filme rozoberá aj väzby Bushovej rodiny na kapitál v Saudskej Arábii a naznačuje aj možnosť obchodných vzťahov medzi rodinou prezidenta USA a príbuznými najhľadanejšieho teroristu na svete Usámu bin Ládina.

V Amerike by sa mal film dostať do distribúcie 2. júna, ale spoločnosť Disney ju napokon nepovolila. Moore tvrdí, že za týmto rozhodnutím je Biely dom. Pripomína pritom, že spoločnosť sídli na Floride, kde je guvernérom brat prezidenta USA Jeb Bush. Režisér však chce za každú cenu dosiahnuť, aby sa jeho politicky výbušný film dostal do amerických kín ešte pred novembrovými voľbami prezidenta USA.

V krátkom príhovore Moore svoju cenu venoval "deťom v Amerike a v Iraku a všetkým tým vo svete, ktorí trpia kvôli počínaniu Spojených štátov". Súčasne vyjadril nádej, že jeho kritický dokument sa po získaní medzinárodného uznania bude môcť premietať aj v USA. Moore na margo rozhodnutia festivalovej poroty ohľadom jeho filmu podotkol, že "veľa ľudí chce schovať pravdu, zavrieť ju do skrine, ale vy ste ju odtiaľ vytiahli". Zdôraznil, že nie je jediným Američanom, ktorý je kritický voči vláde. "Milióny Američanov sú ako ja a ja som ako oni," upresnil.

Ocenenie Moorovho filmu Zlatou palmou vyvolalo najmenej desaťminútové ovácie publika.