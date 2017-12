Biely dom nekomentoval ocenenie filmu s kritikou Busha

CRAWFORD, Texas 22. mája (SITA/AFP) - Biely dom v sobotu nekomentoval udelenie Zlatej palmy na filmovom festivale vo francúzskom Cannes, ktorou porota ocenila dokumentárny film ostro kritizujúci amerického ...

22. máj 2004 o 23:10 SITA

CRAWFORD, Texas 22. mája (SITA/AFP) - Biely dom v sobotu nekomentoval udelenie Zlatej palmy na filmovom festivale vo francúzskom Cannes, ktorou porota ocenila dokumentárny film ostro kritizujúci amerického prezidenta Georgea Busha za inváziu Iraku. Snímka ľavicovo orientovaného spisovateľa a režiséra Michaela Moora nesie názov Fahrenheit 9/11. "Sme slobodná krajina. To robí Ameriku úžasnou. Každý má právo povedať, čo chce. A my to napriek tomu nebudeme komentovať," uviedla hovorkyňa Bieleho domu Suzy DeFrancisová pre agentúru AFP.