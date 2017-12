Robbie Williams zrušil účasť na filmovom festivale v Cannes

Londýn 23. mája (TASR) - Britský spevák Robbie Williams zrušil účasť na tohtoročnom filmovom festivale vo francúzskom Cannes, kde mal naživo zaspievať ...

23. máj 2004 o 18:44 TASR

Londýn 23. mája (TASR) - Britský spevák Robbie Williams zrušil účasť na tohtoročnom filmovom festivale vo francúzskom Cannes, kde mal naživo zaspievať duet s kanadskou speváčkou Alanis Morissettovou.

Ako dnes informuje britský Sunday Mirror, obe hviezdy mali vystúpiť so spoločným duetom na večierku k muzikálu De-Lovely, kde si obaja zahrali menšiu úlohu. Na ich hudobné vystúpenie bolo pripravené javisko, ktoré počas piesne pláva na mori.

Tridsaťročný britský spevák však musel na svoju veľkú ľútosť zrušiť účinkovanie v Cannes z rodinných a obchodných dôvodov, pre ktoré musel odcestovať do svojho sídla v Los Angeles.

Robbie sa na festival veľmi tešil, pretože sa tam chcel zísť s režisérmi a majiteľmi filmových štúdií, ktorí by ho, ako dúfal, uviedli do života hviezd strieborného plátna. Filmovanie počas De-Lovely sa mu totiž tak zapáčilo, že by sa chcel v budúcnosti stať hollywoodskou hviezdou.