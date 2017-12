Cher: Naposledy som bola zaľúbená pred 14 rokmi

24. máj 2004 o 9:19 TASR

Hamburg 24. mája (TASR) - Diva americkej populárnej hudby Cher (58), ktorá je už tretí rok na rozlúčkovom koncertnom turné, sa priznala, že skutočne zaľúbená bola naposledy v roku 1990.

Pre bulvárny nemecký denník Bild uviedla, že jej posledným, naozaj intenzívnym vzťahom bol zrejme ten s Richiem Samborom, gitaristom formácie Bon Jovi spred 14 rokov. Aj keď sa i neskôr stretla s množstvom mužov, nikdy vraj nenašla takého, ktorého by bola mala naozaj rada.

Cher podľa vlastných slov intenzívne pracuje, avšak v budúcnosti si chce vziať toho na plecia menej, aby mala viac času aj na súkromie.

"Som samotárka," hovorí extravagantná interpretka megahitu Believe, ktorú si skôr narodení pamätajú ešte zo 60. rokov vďaka hitom dvojice Sonny and Cher ako I Got You Babe, The Beat Goes On, Bang, Bang alebo Little Man.

Žena, ktorá má podľa vlastných slov veľmi dobrý vzťah s 27-ročným synom Elijaom z manželstva so známym hudobníkom Gregom Allmanom, hovorí v rozhovore aj o svojich depresiách. "Proti tomu sa skutočne nedá nič robiť. Lieky pomáhajú iba v malej miere." Avšak možno, že bez depresií by som nebola tak úspešná, dodáva laureátka Oscara za kreáciu vo filme Pod vplyvom splnu (Moonstruck) režiséra Normana Jewisona.