Brosnan chce Tarantina do najnovšej bondovky

24. máj 2004 o 11:51 TASR

Londýn 24. mája (TASR) - Predstaviteľ neohrozeného agenta 007 Pierce Brosnan chce angažovať do najnovšej bondovky úspešného režiséra kultového filmu Pulp Fiction a najnovšieho dvojdielneho trháku Kill Bill - Quentina Tarantina.

Akú rolu bude Tarantino v ďalšom pokračovaní akčnej série Jamesa Bonda zastávať a či bude nápomocný aj pri réžii, nie je známe. K ponuke sa rovnako ešte nevyjadril. Podľa slov Brosnana by bol jednoznačne do najnovšej bondovky prínosom. "Priniesol by život, vzruch. Má veľa zmyslu pre napätie a nebezpečenstvo," povedal herec.

