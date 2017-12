Legendárna lokomotíva Jethro Tull vyrážala v zaplnenej Inchebe dych

24. máj 2004 o 12:41 TASR

Bratislava 24. mája (TASR) - Legenda modernej hudby, britská skupina Jethro Tull predviedla v nedeľu večer v zaplnenej hale bratislavskej Incheby pôsobivé dvojhodinové vystúpenie a zožala za to frenetické ovácie. Koncert jedného z najvýznamnejších zoskupení histórie progresívneho rocku, ktoré svoj prvý album vydalo v roku 1968, si vychutnali tri generácie fanúšikov. Všetkým, s trochou zveličenia, unikátna hudobná mašina vyrážala dych až do prídavkového hitu Dych lokomotívy.

Pätica starých pánov nerobila na rozdiel od väčšiny súčasných hviezd drahoty a na pódium prišla iba desať minút po oficiálnom začiatku akcie. Bez zbytočných rečí a pompézností svoje vystúpenie odpichla už vyše 30-ročným šlágrom Living In The Past. Inštrumentálnym natiahnutím skladby i značnou dávkou živej kreativity dala jasne na známosť, že zabávať neprišla iba strohým kopírovaním štúdiových verzií. Od tretej skladby sa publiku prihovoril líder kapely Ian Anderson, a to už mal za sebou prvé kreácie na svojej nenapodobiteľnej priečnej flaute. V dalšom priebehu výrazným hlasom demonštroval aj moderátorské umenie na pilieroch svojrázneho humoru.

Zmeny tempa, umné striedanie lyrickej melodiky s rockovou výbušnosťou, to sú atribúty tvorby Jethro Tull a taká je aj produkcia legendy na tohtoročnom turné. Skupina si nevybila úderné kúsky príliš rýchlo, napriek tomu udržala napätie v hale až do samého konca. Na záver oficiálnej časti koncertu ponúkla klasiku Aqualung a hoci o prídavku nebolo pochýb, nadšené publikum si ho vyžiadalo s jednotne duniacou nástojčivosťou. Jethro Tull to vybavili v balíku - najprv výraznou Wind Up, po nej "nadupanou hitovicou" Locomotive Breath. Za znenia tradičných tónov kapely sa jej členovia s Bratislavou rozlúčili kreáciami dvoch obrovských balónov s "emblémom" Jethro Tull - podobizňou Andersona hrajúceho na flaute a stojaceho na jednej nohe.