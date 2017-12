Kylie Minogueová nemá rada slipy na pódiu

Hamburg 15. novembra (TASR) - Popová hviezda a sexsymbol Kylie Minogueová (33) nemá rada, keď muži hádžu pri jej vystúpeniach na pódium svoje slipy.

15. nov 2001 o 15:07 TASR

"Zakaždým sa ich snažím, pokiaľ možno čo najdiskrétnejšie, odkopnúť na stranu. Nie som predsa Tom Jones," povedala Austrálčanka pre ženský časopis Amica.

Inak jej podľa vlastného vyjadrenia vôbec nevadí byť sexsymbolom. "Hrám sa s mojím imidžom. Nemám ani poňatia, kto vymyslel tie biele šaty k videu Can't Get You Out Of My Head. Zaiste to vyzerá veľmi sexy, no je to súčasť zmluvy. Som jednoducho len priveľmi ženský typ," vysvetlila.

Kylie si myslí, že so všetkými ženami by sa malo nakladať ako s princeznami. Po tohtoročnom zhone si pre seba želá viac pokoja a harmónie, pretože chce dospieť k väčšej rovnováhe.