V novej verzii úspešnej Čajky vystupuje osem tanečníkov z Čiech a Slovenska

15. nov 2001 o 15:10 TASR

Bratislava 15. novembra (TASR) - Bratislavské divadlo tanca (BDT) pripravilo obnovenú premiéru známeho multimediálneho predstavenia Čajka v choreografii Petra Miku a španielskej autorky Olgy Cobos s úplne novým, rozšíreným tanečným obsadením. Úvodné predstavenia fiktívneho príbehu inšpirovaného knihou Josepha Campbella Hrdina tisícich tvárí si diváci môžu pozrieť 22., 23. a 24. novembra v divadle Aréna v Bratislave.

Podľa riaditeľa BDT Roberta Meška tanec spojený s mystickou hudbou a videoprojekciou vyjadruje spoločný príbeh každého jedinca existujúceho v rozličných kultúrnych, náboženských či spoločenských prostrediach. "Hrdina postupne vyrastá, cíti akési tajomné volanie odtrhnúť sa od okolia, kde žije, a napokon sa vydáva na cestu poznania," povedal Meško. Po čase, keď prichádza k novým záverom, skúsenostiam a sebapoznaniu, zastihne ho túžba vrátiť sa a odovzdať svoje poznatky ďalej. "Je to podobný proces, ako keď sa zo študenta stáva učiteľ," prirovnal šéf BDT.

Predstavenie je rozdelené do troch obrazov pomenovaných Odlúčenie, Zasvätenie a Návrat. "Mika síce vo svojich dielach využíva viac abstrakcie, no má to aj výhodu, pretože tanečné kreácie sú viac otvorené a môžu vyjadrovať príbeh každého diváka," vyjadril svoj názor Meško.

Tvorcovia Čajky na základe konkurzu preobsadili pôvodnú zostavu tanečníkov, pričom o úlohy sa uchádzalo takmer 30 umelcov. Z nich víťazne vyšla šestica českých tanečníc a tanečníkov a dve tanečníčky zo Slovenska Lucie Klosová, Veronika Knytlová, Lucie Krameriusová, Tereza Ondrová, Patricia Števušková, Radka Trubáčková, Petr Opavský a Radek Mačák. Autorom hudby je rusko-nemecký skladateľ Maxim Franke a filmovú animáciu pripravil Ján Slovák.