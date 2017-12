BDT zmenilo kvôli nedostatku financií spoluprácu s tanečníkmi

15. nov 2001 o 15:25 TASR

Bratislava 15. novembra (TASR) - Bratislavské divadlo tanca (BDT) začalo v jeseni piatu sezónu na báze nového spôsobu spolupráce s tanečníkmi. Doteraz jediné divadlo svojho druhu v strednej Európe, ktoré zmluvne zamestnávalo umelcov na plný úväzok bez podpory štátu, muselo podľa riaditeľa BDT Roberta Meška zmeniť kvôli nedostatku financií spôsob participácie s jednotlivými interpretmi.

BDT patrí zameraním i tvorbou v oblasti moderného umeleckého a scénického tanca k ojedinelým v stredoeurópskom regióne, avšak podľa Meška odteraz si už nemôže dovoliť zamestnávať tanečníkov na celý rok. "Podpíšeme s nimi zmluvu, no zúčastňujú sa len na nacvičovaní, čo je asi mesiac, a potom už iba chodia do miest, kde hráme," vysvetlil nový spôsob fungovania BDT jeho šéf.

Meško zároveň vyhlásil, že množstvo talentovaných tanečníkov, ktorí v BDT vyrastali, odchádza do zahraničia, pretože finančné podmienky na Slovensku sa s inými krajinami nedajú porovnať. "Neviem, ako to bude s nami ďalej, no pokiaľ budú tanečníci mať chuť a zanietenie s nami spolupracovať, budeme pokračovať," poznamenal. Dodal, že okrem sponzorských darov sú pre nich ziskové i zahraničné vystúpenia, ale pri výbere súborov na podujatia panuje veľká konkurencia.

V súčasnosti BDT chystá obnovenú premiéru predstavenia Čajka, ktorá bude 22., 23. a 24. novembra. "Do budúcnosti máme plány urobiť predstavenie na tému Malý princ, ktoré bude určené najmenším divákom a rodinám," prezradil Meško. Okrem toho by rád spracoval tematiku Antigony v čiernobielej podobe s použitím filmu.