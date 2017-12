Na 11. tanečnom festivale v bratislavskom PKO bola rekordná účasť

24. máj 2004 o 15:13 TASR

Bratislava 24. mája (TASR) - Rekordných 80 súborov s 1023 tanečníkmi vo veku od sedem do 20 rokov súťažilo v PKO na 11. víkendovom tanečnom festivale O cenu primátora Bratislavy.

Dievčatá a chlapci súťažili v troch vekových kategóriách v tancoch disco, hip-hop, folklórnych i scénických. Víťazmi sa stali súbory M+M Kúty, Crazy Bytča, Artiface Veľké Úľany, Taxis Skalica, Klnka Bratislava, Základná umelecká škola Kardoša Bánovce nad Bebravou a Kukarača z ruského mesta Novyj Urengoj.

"Ruský súbor bol u nás prvýkrát a zo Sibíri precestoval 6,5 tisíca km, aby vo folklóre vyhral dve kategórie i získal mimoriadnu cenu poroty," konštatovala dnes pre TASR hlavná organizátorka tradičného festivalu a riaditeľka centra voľného času (CVČ) Esko Katarína Bulíková. Ďalším zahraničným účastníkom boli súbory z ČR.

Je to najväčšie podujatie na Slovensku pre neregistrovaných mladých tanečníkov, spresnila Bulíková. Festival sa po 10 rokoch v Ružinove uskutočnil v nových podmienkach a pod patronátom primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského, ktorý venoval ceny. "Bol to najvydarenejší ročník s výbornou atmosférou v zaplnenom PKO. K tomu prispel aj predseda poroty Fredy Ayisi vystúpením so svojou tanečnou skupinou," dodala Bulíková.