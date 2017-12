Halle Berryová sa už nechce vydávať

BRATISLAVA 24. mája (SITA) - Držiteľka najvyššieho filmového ocenenia Oscar herečka Hall Berryová uviedla, že sa už nikdy nemieni vydať potom, ako zistila, že jej manžel Eric Benet ju podvádzal. V rozhovore ...

24. máj 2004 o 18:30 SITA

BRATISLAVA 24. mája (SITA) - Držiteľka najvyššieho filmového ocenenia Oscar herečka Hall Berryová uviedla, že sa už nikdy nemieni vydať potom, ako zistila, že jej manžel Eric Benet ju podvádzal. V rozhovore so známou televíznou moderátorkou Oprah Winfreyovou sa priznala, že minuloročné chýry o tom, že jej manžel má milenku, boli pravdivé. Berryová, ktorá začiatkom roka podala o rozvod, povedala Winfrey: "Je to prvýkrát, čo bulvárne denníky priniesli o mojom živote pravdivú informáciu." Ďalej uviedla, že jej posledná úloha ako mačacia žena, pri ktorej musela nosiť kožený mačací odev, jej pomohla dodržiavať disciplínu v živote. V čase, kedy tvrdo trénovala, sa snažila udržať svoje manželstvo. "Vtedy som potrebovala byť mačacou ženou, aby bolo všetko jednoduchšie, aby som dokázala robiť rázne rozhodnutia. Už sa nikdy nevydám. Nerada hovorím nikdy, no teraz vravím, už nikdy viac."

Hall Berryová (33) sa zoznámila s Benetom v roku 1999, zobrali sa v januári 2001. Berryová bola pred tým vydatá za futbalovú hviezdu Davida Justicea.