Herca Dušana C. už obvinili a čaká na rozhodnutie o väzbe

15. nov 2001 o 19:10 TASR

Bratislava 15. novembra (TASR) - Herca Dušana C., ktorý prepožičal svoj hlas jednej z hlavných postáv amerického seriálu Priatelia, vyšetrovateľ obvinil z trestného činu nedovolenej výroby a držania omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov. Vyšetrovateľ zároveň predložil prokurátorovi podnet na podanie návrhu na vzatie herca do väzby. TASR to dnes potvrdil hovorca slovenských vyšetrovateľov Stanislav Ryban.

Dušanovi C., ktorého v utorok večer s pervitínom zaistila Národná protidrogová jednotka (NPJ) v byte doktora medicíny Huga S., hrozí v prípade uznania viny súdom viacročné väzenie. Pri prehliadke v dome našli laboratórne zariadenie a chemikálie na výrobu syntetickej drogy metamfetamínu. Herec mal pri sebe 20 kubíkov 70-percentného pervitínu. Vyšetrovateľ nespracoval návrh na väzbu doktora Huga S., pretože ten pôjde naspäť do výkonu trestu, z ktorého ho prednedávnom podmienečne prepustili.