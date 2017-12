Slovensko predstavilo v Bruseli svoju kultúru

BRUSEL 25. mája (SITA) - Koncertom Bratislavského komorného orchestra odštartovalo v Bruseli Slovensko prezentáciu svojej kultúry a podnikateľského prostredia pod názvom Slovensko - Európa v malom. "Urobiť ...

25. máj 2004 o 10:30 SITA

BRUSEL 25. mája (SITA) - Koncertom Bratislavského komorného orchestra odštartovalo v Bruseli Slovensko prezentáciu svojej kultúry a podnikateľského prostredia pod názvom Slovensko - Európa v malom. "Urobiť našu krajinu známejšou je hlavným cieľom tohto podujatia," vyhlásil na úvod štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí SR Ivan Korčok. "Napriek tomu, že máme za sebou historický moment, ktorým je vstup našej krajiny do EÚ, prieskumy verejnej mienky nám ukazujú aj naďalej, že v starých členských krajinách relatívne málo poznajú Slovensko, ale aj ostatných 9 nových členských krajín."

"Slováci sú príliš hanbliví, nie sú hrdí na seba a na svoju krajinu," povedal pre agentúru SITA bývalý veľvyslanec Belgicka v SR Francois del Marmol. "Mali by ste pozývať viac ľudí, aby navštívili vašu peknú krajinu a aby ju objavili," dodal. Napriek tomu však potvrdil, že povedomie o Slovensku medzi obyvateľmi Belgicka už mierne stúpa.

"Slovensko je ekonomicky a demograficky vo svojom prostredí skôr menšie," zhodnotil reprezentant SR v Európskej komisii Ján Figeľ. Aj keď je však každý sused SR väčší a silnejší, možno tieto limity podľa Figeľa prekonať "schopnosťou komunikovať, byť otvorenými a kooperatívnymi s najbližším okolím aj vo veľkej Európe". Zvýšenie povedomia o Slovensku v pôvodnej pätnástke členov EÚ je podľa štátneho tajomníka Korčoka možné až v strednodobom horizonte.

Podujatie Slovensko - Európa v malom zorganizovali pri príležitosti vstupu SR do EÚ Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu a Rada Slovenska. Konalo sa pod záštitou premiéra SR Mikuláša Dzurindu a generálnym partnerom bol SPP. Na stretnutí, ktoré bude v utorok pokračovať ekonomickým fórom, sa zúčastnilo približne 1000 belgických a slovenských podnikateľov, diplomatov, predstaviteľov komunálnej sféry a aj niektorí členovia belgickej kráľovskej rodiny. Podobné podujatia by sa do roku 2007 mali konať vo všetkých krajinách EÚ.