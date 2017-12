Cameronov Titanic je tu opäť

Od superhitu Titanic uplynuli už štyri roky, ale režisér James Cameron (tiež autor slávneho Terminátora) je stále fascinovaný potopeným obrom. Nedávno sa na miesto stroskotania vrátil s tým, že tam začne o Titanicu nakrúcať znovu. Z paluby ruskej výskumne

16. nov 2001 o 10:52 ANDREAS BORCHOLTE(Autor je redaktor týždenníka Der Spiegel)

Podmorský záber kýpťa Titanicu. FOTO - DPA

j lode Keldyš Cameron pravidelne podniká cesty k vraku hyperluxusného Titanicu, kde momentálne zbiera materiál na svoj 3-D Imax dokumentárny film Ghosts Of The Abyss (Duchovia z priepasti).

James Cameron dúfa, že sa mu podarí vytiahnuť z vraku ešte nejaké tajomstvá, a so svojím novým 3D Reality Camera System preniká do miest, ktoré ľudské oko už osemdesiatdeväť rokov nevidelo.

Jeho ambiciózny dokumentárny projekt sa dostane zrejme až v polovici roka do imaxových, teda trojrozmerných kín, ktorých medzitým neustále pribúda. Dobrodružný priebeh nakrúcania však môžeme sledovať prostredníctvom internetu už dnes - a to vďaka mladšiemu bratovi Jamesa Camerona Johnovi Davidovi. Jeho televízia EarthShip.tv nainštalovala na palubu Keldyšu vyše desať kamier, ktoré snímajú tak výskumnú prácu posádky, ako aj prácu filmárov. Už teraz si môžete pozrieť moderované záznamy z podmorských prechádzok po palube Titanicu.

Nájdete tu aj rozhovory s obidvoma bratmi Cameronovcami a nemoderované sekvencie z práce kameramanov a expertov. Ako vyhlásila televízia EarthShip.tv, od budúceho štvrtka bude vysielať zhrnutia diania z paluby Keldyša a Titanicu.

John David Cameron vidí v spolupráci s hviezdnym bratom šancu predviesť svoj ctižiadostivý a technicky náročný internetový projekt širšej verejnosti. „Veľkým cieľom je vylákať divákov z pasivity filmového a televízneho sveta rovno do interaktivity internetu, kde sa bude môcť podieľať na tvorbe programov. S niečím takým sa doteraz len veľmi rozpačito experimentovalo,“ povedal priekopník siete v rozhovore pre Los Angeles Times. Jeho podnik v El Segundo, blízko losangeleského letiska, sa má v budúcnosti zmeniť na pedagogicky hodnotnú internetovú televíziu venovanú výskumným projektom z celého sveta.

Na webovej stránke EarthShip môžeme nájsť napríklad záznam z 11. septembra, v ktorom herec Bill Paxton hovorí Jamesovi Cameronovi, ktorý sa práve vrátil z dvanásťhodinovej podmorskej cesty, o teroristických útokoch na New York a Washington. Je dojemné a pritom aj smiešne, ako Cameron reaguje na to, že sa vynoril do radikálne zmeneného sveta. „Robíš si žarty!“ je jeho stručný komentár.