Vojtek s Kabátom na pódiu odovzdali maximum

Bratislava 25. mája (TASR) - Veľký hudobný sviatok prežívali v pondelok všetci rockeri, ktorí si nenechali ujsť bratislavský koncert českej skupiny Kabát.

25. máj 2004 o 13:30 TASR

Gigantické pódium, dve bočné a jedna tematická zadná projekcia, oheň, vynikajúce svetelné efekty a v neposlednom rade poctivý rock, bláznivý rockďnďroll a dramaticky podfarbený hlas speváka Josefa Vojteka, to všetko prispelo k tomu, aby si fanúšikovia Kabátu aj napriek chladnej májovej noci zo štadióna Polygraf odniesli skvelý zážitok. Spokojní však neodchádzali len skalní, ale aj samotná kapela. "Mali sme z koncertu na začiatku veľký strach, pretože nám deň pred koncertom kvôli silnému vetru spadla polovica pódia, ale naši technici to dali opäť dokopy. Koncert aj napriek všetkým týmto problémom bol veľmi dobrý a vraj aj na bratislavské pomery bola návštevnosť veľmi vysoká. Som strašne rád, že sa to podarilo práve nám," pochvaľoval si na afterparty vo Footbal Pube líder a spevák skupiny Josef Vojtek a dodáva: "Z pódia som publikum síce veľmi nevidel, pretože mi do tváre svietili dve tisícwattové reflektory, ale keď občas zhasli, tak som videl, že ľudia poznajú naše pesničky a spievajú s nami, čo si myslím, že je pre kapelu celkom dobré ocenenie." Napriek tomu sa počas prídavkov s humorom posťažoval na nízku predajnosť albumov, ktorá však speváka neodradila od toho, aby na pódiu zjavne odovzdal maximum. Rovnako ani ostatných členov kapely Tomáša Krulicha - gitara, vokály, Milana Špalka - basgitara, spev, vokály, Radka Hurčíka - bicie a Otu Váňu - gitara, vokály.

Kabát sa v rámci aktuálneho turné Dole v dole na Slovensku predstavil jediným koncertom.