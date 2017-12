Richard Müller zložil skladbu pre Szidi Tobias

Bratislava 25. mája (TASR) - Druhému albumu herečky a speváčky Szidi Tobias s názvom Punto fijo doslova vdýchol život český textár Michal Horáček.

25. máj 2004 o 16:30 TASR

Cédečko pokrstili v rámci koncertného programu v divadle Astorka Korzo 90ď, na ktorom sa okrem speváčky s jedinečným zamatovým hlasom predstavili aj ďalší hostia, ako bývalý člen Čechomoru František Segrado s kapelou Veselá Bída a neplánovane aj Richard Müller. Ten pre Szidi pred niekoľkými dňami napísal pesničku a zaspieval jej ju s gitarou v ruke.

Szidi Tobias necháva v pesničkách vyznievať emócie. Jej piesne sú obyčajné príbehy o ľuďoch, láske, sklamaní, podporené prirodzenou a nezameniteľnou interpretáciou. Jej prvý album sa volá Divý mak. Ku spevu sa herečka dostala asi pred štyrmi rokmi, keď ju oslovili jej súčasný priateľ - textár Peter Lipovský a autor hudby Milan Vyskočáni. "Mne sa to zapáčilo a začali sme spolu robiť muziku. Som šťastná, keď moje pesničky oslovia ľudí, keď sa v nich nájdu a keď ich chcú počúvať. Herectvo a spev u mňa idú vlastne ruka v ruke. Bez herectva by som nespievala, je to totiž o komunikácii s divákom," vysvetľuje speváčka.