Britney Spearsová dobyla rebríček najpredávanejších albumov

16. nov 2001 o 14:07 TASR

New York 16. novembra (TASR) - Americká hviezdička popu Britney Spearsová sa stala prvou interpretkou v histórii, ktorá svojimi prvými troma albumami dosiahla najvyššiu priečku rebríčka najpredávanejších albumov.

Tento týždeň sa dostala Spearsová na vrchol rebríčka so svojou novou zbierkou Britney, z ktorej sa za prvý týždeň od jej uvedenia na trh predalo 745.750 albumov. Na druhom mieste sa umiestnila britská rocková kapela Pink Floyd s albumom Echoes: The Best of Pink Floyd a tretí skončil kráľ popu Michael Jackson a jeho najnovší album Invincible.

Do prvej desiatky ďalej postúpili Enrique Iglesias so zbierkou Escape na štvrtom mieste, za ním nasleduje Enya a jej album A Day Without Rain. Šiestu priečku obsadila Eminemova kapela DMX so zbierkou Great Depression, album The Hits: Chapter One chlapčenskej kapely Backstreet Boys skončil siedmy, ôsma priečka patrí zbierke Silver Side Up od Nickelback, za ním nasleduje George Strait s albumom Road Less Traveled a najlepšiu desiatku uzatvára Ja Rule so zbierkou Pain is Love.

