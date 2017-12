Paul McCartney odštartoval v Španielsku európske turné 2004

Gijón 26. mája (TASR) - Pred 25.000 nadšenými fanúšikmi odštartoval Paul McCartney v utorok večer v španielskom meste Gijón svoje tohtoročné turné po ...

26. máj 2004 o 7:06 TASR

Gijón 26. mája (TASR) - Pred 25.000 nadšenými fanúšikmi odštartoval Paul McCartney v utorok večer v španielskom meste Gijón svoje tohtoročné turné po Európe.

Na miestnom, iba spolovice zaplnenom futbalovom štadióne El Molinón predviedla 61-ročná legenda populárnej hudby so svojou sprievodnou skupinou predovšetkým pesničky z éry Beatles. Nechýbali nezabudnuteľné skladby Yesterday, Hey Jude alebo All My Loving.

Na počesť už nežijúcich členov Beatles Johna Lennona a Georgea Harrisona zaradil McCartney do playlistu pesničky Here Today a All Things Must Pass. Koncert v Gijóne trval 2,5 hodiny.

Turné nazvané 04 Summer Tour sa skončí 26. júna v Glastonbury. Slovenskí fanúšikovia budú mať možnosť vidieť McCarnteyho v Prahe, kde vystúpi 6. júna v novom koncertnom komplexe T-Mobile Park.

McCartney sa na turné dôkladne pripravil. Angažoval napríklad 11 lektorov, ktorí ho mali v bleskových kurzoch naučiť základné frázy v ruštine, švédčine, češtine, španielčine, francúzštine a nemčine.

V londýnskom Millennium Dome na brehu Temže McCartney poctivo cvičil. Vložil sa do toho až tak, že úrady ho museli po sťažnosti jedného Londýnčana napomenúť, aby skúšal tichšie.