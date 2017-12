Vo Viedni otvorili džezový klub Joe Zawinula

26. máj 2004 o 15:00 TASR

Viedeň 26. mája (TASR) - Legendárny džezmen rakúskeho pôvodu Joe Zawinul (71), ktorý patril k oporám kultovej formácie Weather Report, si v rodnej viedenskej štvrti Erdberg postavil originálny pamätník. V utorok večer tam slávnostne otvoril džezový klub Joe Zawinulďs Birdland, ktorého názov pripomína uznávaný rovnomenný klub v New Yorku.

Zawinul si tak splnil dávny sen konštatujúc, že Amerika preň znamená dobrodružstvo, ale Rakúsko je jeho srdcovou záležitosťou a spomínaný Erdberg dokonca jeho dušou.

Klub, ktorý je umiestnený v reštaurovanom Hoteli Hilton, by mal ponúknuť vystúpenia džezový umelcov päť dní v týždni (utorok-piatok). Od dnešného večera až do nedele tam bude vždy od 21.00 hod vystupovať majiteľ Joe Zawinul a jeho formácia The Zawinul Syndicate.

Dramaturgia klubu pripravila na 1.-5. júna sériu vystúpení formácie Ifrikya so známym hráčom na perkusie Karimom Ziadom a na 8.-12. júna koncerty Los Hijos del Sol, formácie s ďalším skvelý perkusistom Alexom Acunom z Peru a speváčkou Evou Ayllonovou.