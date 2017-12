Jim Carrey si zahrá v novom filme o amerických utečencoch

16. nov 2001 o 15:48 TASR

New York 16. novembra (TASR) - Americký herec Jim Carrey si zahrá v novom filme s titulom The Children of The Dust Bowl (Deti prašnej gule), pričom bude i jeho producentom. Dej snímky sa odohráva v tábore Arvin Federal Camp, vykreslenom i v diele amerického spisovateľa Johna Steinbecka Ovocie hnevu. Zachytáva situáciu robotníkov a ich detí, ktorí utiekli v roku 1939 pred prašnou búrkou z Oklahomy do Kalifornie. Deti utečencov bez domova vyrastali v nových podmienkach bez vzdelania, až kým im stredoškolský inšpektor Leo Hart nevybudoval vo Weedpatch Camp školu. Meno režiséra filmu zatiaľ nie je známe.