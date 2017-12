V Bratislave je výstava obrazov priekopníkov avantgardy

26. máj 2004 o 18:17 TASR

Bratislava 26. mája (TASR) - Vrcholnú prehliadku avantgardných diel predstavuje dnes otvorená výstava v bratislavskom Múzeu Milana Dobeša pod názvom 33 protagonistov historickej avantgardy.

"Je to lahôdka pre milovníkov umenia a takú výstavu by mali radi aj v Prahe," uviedol pre TASR Peter Sokol, prezident nadácie Európska kultúrna spoločnosť, ktorá výnimočnú expozíciu pripravila aj na počesť vstupu Slovenska do Európskej únie.

Výstava je prevažne zo zbierky talianskeho kurátora Getulia Alvianiho, ktorý ju osobne na vernisáži sprístupnil. Pripomenul, že avantgardní umelci sa vďaka novátorským programom stali v strednej Európe vzácnym zdrojom nápadov a priekopníkmi jedinej inovácie v rámci plastického umenia v minulom storočí. Kým dovtedy bolo umenie metaforou, s nástupom týchto výtvarníkov sa premenilo na túžbu po bádaní, po hľadaní čistých foriem v snahe objasniť rýdzo vizuálne problémy.

Medzi nich patrí Wassily Kandinsky, Lajos Kassák, Léon Tutundjian, Henryk Berlewi, Wladyslaw Strzeminski, Pavel Mansúrov, Man Ray, Henryk Stazewski, Josef Albers, Hans Arp.

"Dielami Františka Kupku prispelo súkromné pražské Múzeum na Kampe a zaradili sme aj obrazy našich autorov Mikuláša Galandu s Ľudovítom Fullom," dodal Sokol.

Výstava potrvá do 26. septembra.