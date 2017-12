Cattrallová odmietla účinkovať vo filme nakrútenom podľa predlohy Sex v meste

27. máj 2004 o 9:16 TASR

Los Angeles 27. mája (TASR) - Jedna zo štyroch hlavných predstaviteliek úspešnej televíznej série stanice HBO Sex v meste Kim Cattrallová má už seriálu zrejme po krk a tak zostávajúce trio - Sarah Jessicu Parkerovú, Cynthiu Nixonovú a Kristin Davisovú "nechala v štichu".

Predstavitelia HBO v stredu oznámili, že Cattrallovej odmietnutie ich prinútilo načas odložiť myšlienku na film nakrútený podľa predlohy populárnej série, ktorá sa tento rok definitívne ukončila.

Kim síce podľa vlastného vyjadrenia prežila šesť nádherných rokov pri nakrúcaní a rada by sa bola objavila aj vo filme, avšak na scenár a oznámenie začiatku nakrúcania už nemôže dlhšie čakať a nechce už ďalej odmietať ostatné ponuky.

Cattrallová už podpísala zmluvu so spoločnosťou Walt Disney Pictures, kde sa objaví v snímke Ľadová princezná.

Herečka však nevylučuje, že by sa k svojej úlohe Samanthy vrátila. To by sa však museli najskôr vyriešiť niektoré problémy.

Americký magazín Variety informoval, že Cattrallová trvá na tom, aby si scenár prečítala a schválila ho. Ďalšou pálčivou otázkou sú ako inak peniaze: Sarah Jessica Parkerová by údajne ako ústredná postava série mala dostať viac ako jej ostatné kolegyne, čo Kim alias Samatha rezolútne odmieta.

