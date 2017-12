Na udeľovaní amerických country cien triumfoval spevák Toby Keith

27. máj 2004 o 12:00 TASR

Las Vegas 27. mája (TASR) - Triumf speváka Tobyho Keitha prinieslo 39. udeľovanie cien americkej akadémie country hudby (ACM Awards), ktorého dejiskom bolo v noci nadnes americké Las Vegas.

Favorizovaný Alan Jackson získal napriek ôsmim nomináciám nakoniec iba cenu za najlepší singel roka (Itďs Five OďClock Somewhere) a vďaka tejto nahrávke i za vokálnu udalosť roka, čo preň znamená 12. a 13. ACM ocenenie. Toby Keith si však odniesol hneď štyri trofeje v kategóriách zabávač roka, najlepší mužský interpret, album roka (Shockďn YďAll) a videoklip roka (Beef for My Horses s Williem Nelsonom).

Úspešná bola opäť aj Martina McBrideová. Popri cene v kategórii najlepšia ženská interpretka, ktorú jej udelili tretí rok po sebe, získala aj ďalšiu trofej za zásluhy v humanitárnej oblasti.

Nováčikom roka na country scéne sa stal pesničkár, gitarista a spevák Dierks Bentley, najlepšou vokálnou skupinou chlapčenská trojica Rascal Flatts a najlepším vokálnym duom Brooks and Dunn, čo znamená ďalšie rozšírenie ich rekordného počtu 17 trofejí ACM.

Víťazstvo v kategórii pieseň roka patrí skladbe Three Wooden Crosses v interpretácii Randyho Travisa.

Ceny ACM udeľujú v USA každoročne od roku 1966, keď si ocenenia prevzali prví laureáti za produkcie z predchádzajúceho roka.

