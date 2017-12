Kurnikovová vraj čaká dieťa s Iglesiasom

BRATISLAVA 28. mája (SITA) - Ruská tenistka Anna Kurnikovová a a popový spevák Enrique Iglesias sa podľa britského denníka The Daily Star zosobášili a pravdepodobne čakajú svoje prvé dieťa. Podľa anglického ...

28. máj 2004 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 28. mája (SITA) - Ruská tenistka Anna Kurnikovová a a popový spevák Enrique Iglesias sa podľa britského denníka The Daily Star zosobášili a pravdepodobne čakajú svoje prvé dieťa. Podľa anglického denníka tenistka a spevák uzavreli manželstvo už pred piatimi týždňami. Pár údajne odhalil pravdu o svojom vzťahu počas prechádzky po Miami Beach. Okoloidúci si údajne všimol Annin veľký ružový diamantový prsteň a zablahoželal mladému manželskému páru. Enrique vraj na to odpovedal: "To nie sú žiadne novinky. Už sme svoji päť týždňov." Asi pred piatimi týždňami zachytili dvojicu fotoaparáty novinárov počas dovolenky na indonézskom ostrove Bali. Podľa The Daily Star práve táto cesta mohla byť zároveň aj svadobnou cestou mladomanželov. Ako uzatvára denník, niekoľko osôb bolo svedkom toho, ako jeden z Anniných priateľov pohladil počas nedávnej večere v Los Angeles tenistkine bruško a zablahoželal jej.