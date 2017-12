STV natáča rozprávku na rómske motívy, jej režisér sa netají rómskym pôvodom

Bratislava 30. mája (TASR) - Novú slovenskú rozprávku na rómske motívy pod názvom Zlatý hlas ponúkne svojim divákom už v tohtoročnom vianočnom programe Slovenská televízia. Scenárista a režisér v jednej osobe Jozef Banyák má k téme blízko - netají sa tým, že sám má rómsky pôvod.

Po takmer jeden a polročnej prestávke pokračuje v týchto dňoch natáčanie rozprávky Zlatý hlas na zámku v Budmericiach a v uličkách bratislavského Starého mesta, kde nakrátko opäť vyrástli šibenice a historické trhy so všetkým, čo k nim patrí.

Prostredníctvom spletitého príbehu dospievajúceho rómskeho chlapca Žiga má divák pochopiť nezmieriteľnú túžbu Rómov po slobode a voľnosti, oboznámiť sa s ich svojráznou kultúrou, s jeho poňatím života, s hudbou a zvykmi. "Vychádzame z toho, že ak sa majú ľudia v multikultúrnom a multietnickom prostredí dobre znášať a ak majú spolu dobre vychádzať, musia sa najprv dobe poznať," vysvetlila TASR dramaturgička Magdaléna Glasnerová.

Projekt vzniká v koprodukcii Slovenskej televízie a občianskeho združenia OKNO, ktoré dostalo na tento účel od vlády dotáciu vo výške 1 300 000 korún. Ďalšie prostriedky získal producent a autor scenára z viacerých grantov napríklad z fondu Pro Slovakia, z Nadácie otvorenej spoločnosti a z Nadácie škola života a ďalších. Celkový rozpočet projektu by nemal prekročiť čiastku 5,5 milióna korún, povedal pre TASR režisér Banyák.

Jedenapolročnú prestávku od decembra 2002, keď štáb natočil interiéry, "majú na svedomí" zmeny vo verejnoprávnej televízii.

Hlavný hrdina - Žigo sa dostane do konfliktu so svojím otcom, ktorý si myslí, že úctu okolia si získa len vtedy, keď sa prispôsobí svojmu okoliu, a to aj za cenu popretia svojho pôvodu. Keď spor s otcom vrcholí, Žigo odíde s kočujúcimi korytármi. V čase, keď umiera jeho matka, do deja zasiahne Smrtka, ktorá zohrá v tejto rozprávke paradoxne kladnú úlohu. Smrť Žigovi chce pomôcť a ponúkne mu, že mu splní jedno želanie. Žigo si želá vedieť pekne spievať. Od Smrtky dostane zlatý hlas, ktorý mu otvorí v živote cestu jednak k priateľom, jednak k príležitostiam. Smrtka mu pomôže ešte viackrát, vždy však musí najprv vyvinúť vlastnú aktivitu. Aj vďaka výnimočnému hlasu sa Žigovi podarí zachrániť svojich bratov - zbojníkov, ktorí sú odsúdení na šibenicu. Rovnako svojmu krásnemu hlasu môže Žigo vďačiť za to, že sa dostane na cisársky dvor a dostane po mnohých peripetiách za ženu svoju vyvolenú.

V tomto rozprávkovom príbehu našli príležitosť viacerí mladí začínajúci herci, jednu z postáv zveril režisér Banyák začínajúcemu hercovi z košického Romathanu Jozefovi Krajňákovi. Úlohu Žiga hrá poslucháč Konzervatória Braňo Deák, jeho milú Veronku si zahrala mladá herečka Ľudka Tranklerová. Zápornú postavu Veronkinho otca hrá Peter Bzdúch, v úlohe Smrti sa predstaví Nora Kuželová, v úlohe cisára Peter Višňovský. V postavách radcov diváci uvidia Ivana Matulíka a Viliama Polónyho a v postavách Rómov Jána Mistríka, Dušana Lenciho a Milana Kiša.

Problematika Rómov sa televízny a filmový režisér Jozef Banyák venuje vo svojej tvorbe sústavne už viac ako desať rokov. Jeho cieľom je ponúkať divákovi iný ako stereotypný pohľad na Rómov ako neprispôsobivú minoritu a dokazovať, že to, čím sa Rómovia odlišujú od majority, ich nerobí horšími.