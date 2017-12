Nosič zosnulého slovenského klavíristu dosahuje v zahraničí úspechy

30. máj 2004 o 12:55 TASR

Mannheim 30. mája (TASR) - Úspechy v zahraničí dosahuje v týchto dňoch CD nosič Oscar in my mind legendárneho slovenského džezového klaviristu, skladateľa a aranžéra Ernesta Oláha.

V súčasnosti sa nachádza album umelca, ktorý nečakane zomrel pred viac ako rokom v rebríčku TOP20 najlepších džezových nosičov v Nemecku. Oscar in my mind by mal byť aj nominovaný na cenu Nemeckých kritikov o ktorej rozhodujú nezávislí novinári a ktorá sa v Nemecku udeľuje už tri roky každé tri mesiace. "Skutočnosť, že CD takého slovenského muzikanta je v rebríčku TOP20 možno pokladať za veľký úspech," uviedla rakúska džezová kritička a členka poroty Frederike C. Raderová. V súčasnosti sa tento doteraz prvý album Oláha, ktorý vydala necelý rok po jeho smrti nemecká spoločnosť JAZZnARTS Records v Mannheime okrem Nemecka a Slovenska predáva aj v Rakúsku, Japonsku, Poľsku a Švajčiarsku.

CD je vlastne deväťskladbovým portrétom Oláha, ktorého meno omnoho viac rezonovalo a rezonuje v zahraničí, ako doma na Slovensku. Je zároveň Oláhovou poklonou svojmu celoživotnému vzoru - fenomenálnu džezovému hudobníkovi Oscarovi Petersonovi. Oláh pracoval desaťročia v zahraničí, keď predtým spolupracoval s takými legendárnymi telesami ako orchestrom Gustáva Broma, orchestrom Gustáva Offermana a orchestrom Juraja Velčovského. Okrem iného si zahral v dánskom Kodani s členom svetoznámeho tria Petersona - Nielsom Örstedom Pedersenom.

Na záver svojej hudobnej kariéry v zahraničí hrával v viedenskom Bristole pre také svetoznáme osobnosti ako napríklad Tonyho Curtisa, Billa Cosbyho, All Jarreaua a Ivana Lendla. Na Slovensku spoločne so svojim triom jediný raz koncertoval aj s Petrom Lipom.

